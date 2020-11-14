الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية تتجاوز 5%

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تداولات أمس الجمعة، مع ترقب تطورات كورونا، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية تجاوزت 5 بالمائة.





ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الزيادة القياسية في إصابات كورونا إلى المزيد من إجراءات الإغلاق مما قد يؤثر كثيرًا على التعافي الاقتصادي.





لكن سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية بدعم آمال لقاح كورونا بعد أن كشفت شركتا "فايزر" و"بيونتك" هذا الأسبوع أن لقاحهما المحتمل فعّال بأكثر من 90 بالمائة للوقاية من عدوى الوباء.





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وكشفت بيانات اقتصادية عن نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة قياسية بلغت 12.6 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري.





وعند الختام، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند مستوى 385 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 5.1 بالمائة.





بينما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلًا 6316.3 نقطة، لكنه حقق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 6.9 بالمائة.





وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعًا بنسبة 0.2 بالمائة إلى 13076.7 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 4.8 بالمائة.



