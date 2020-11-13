اقتصاد منزلى حلوان تعلن عن مسابقة الطالب المثالي ومكافأة مالية للفائز.. تفاصيل

أعلنت اللجنة الاجتماعية برعاية الشباب بكلية اقتصاد منزلى بجامعة حلوان عن إقامة مسابقة الطالب والطالبة المثالية بالكلية للعام الجامعى 2020/2021.





وتستمر اللجنة الاجتماعية بالكلية استقبال طلبات الطلاب الراغبين فى المشاركة فى المسابقة، وعليهم التوجه إلى رعاية الشباب بكلية الآداب وسحب استمارة.





وننشر لكم شروط المسابقة والجوائز الممنوحة فى المسابقة :

1- ألا يكون الطالب أو الطالبة بالفرقة الأولى

2- ان يكون الطالب او الطالبة ناجح بتقدير جيد على الاقل

3- الا يكون الطالب او الطالبة قد اشترك فى نفس المسابقة مع نشاط اخر فى نفس العام

4- ان يكون الطالب او الطالبه له مساهمات فعليه فى العمل الاجتماعى و التطوعى

وتاتى جوائز المسابقة على النحو التالى :

1/ مركز اول طلبه وطالبات 150+ شهادة تقدير

2/ مركز ثان طلبه وطالبات 100+ شهادة تقدير

3/ مركز ثالث طلبه وطالبات 50+ شهادة تقدير

4/ شهادات تقدير لجمي الطلاب المشاركين

اقرأ ايضا |

وتهدف الأنشطة الطلابية إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

وكان قد قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها