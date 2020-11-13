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تعليم

تعرف على جوائز النشر العلمي الدولي لأكثر الكليات والأقسام بجامعة حلوان

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:59 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

أعلنت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
عن فتح باب التقدم لجائزة النشر العلمى الدولى لأكثر الكليات والأقسام العلمية ونشرا
للأبحاث العلمية خلال عام 2019 ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور
حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.



وحددت الجامعة أن آخر موعد التسجيل وتلقى
الأبحاث العلمية هو يوم الأحد القادم 15 نوفمبر 2020.



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ويتم منح هذه الجوائز تشجيعا للكليات والأقسام
العلمية على نشر العلمى الدولى فى المجلات العالمية ومن ثم الارتقاء بالتصنيف الدولي
للجامعة حيث تمنح الكليات الخمسة الأوائل الأكثر نشرآ للأبحاث الدولية وكذلك الأقسام
العلمية الخمسة الاوائل الأكثر نشرا للأبحاث الدولية خلال عام 2019.



تضم جوائز النشر العلمى العدي من الجوائز
مثل:



-جائزة النشر العلمي الدولى للباحثين الاكثر نشرآ للابحاث الدولية.



- جائزة النشر العلمى لاكثر نشرا للابحاث
العلمية الدولية للاقسام والكليات الاكثر نشرا.



- جائزة النشر العلمى الدولي فى مجلات النخبة.



- جائزة الاكتشافات والابتكارات وترخيص التقنية
وبراءات الاختراع.



- جائزة التميز فى الحصول على التمويل الخارجى
للمشروعات البحثية.



- جائزة التميز البحثي لطلاب الجامعة.



- جائزة التميز البحثي لطلاب الدراسات العليا.



- جائزة التميز البحثى للمبعوثين بالجامعة
أو الحاصلين على منحة شخصية.



- جائزة التميز البحثي للرواد.



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وطلبت الجامعة من الكليات سرعة إرسال
كافة المستندات بعد استيفائها على الايميل  الجامعى  [email protected] حتى يتم تأكيد اشتراكهم وأنه لن يتم الالتفات لأى تقديم بعد التاريخ المعلن.



 



 



 

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