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رياضة

الشمرلى: لست مقيدا في سجلات مدربي الكرة الطائرة منذ 2016.. وأحترم كل المرشحين

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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يسري غازي
 قال شريف الشمرلى المحاضر الدولى فى لعبة الكرة الطائرة ، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي السابق ، والمدير الفنى للمنتخبات الوطنية السابق ، والمرشح فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على منصب الرئاسة ، والتى ستجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، إنه حصل على شهادة من اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدى بتاريخ 4 نوفمبر الجارى، تفيد بأنه غير مقيد بسجلات المدربين بالاتحاد منذ عام 2016 وحتى تاريخه.

وأشار إلى أن آخر فريق دربه كان طلائع الجيش فى البطولة الإفريقية للأندية التى أقيمت فى أكتوبر عام 2016 ، وفاز بها فريقه والتى أقيمت على مجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى .

وأضاف الشمرلى أنه يكن كل احترام وتقدير لجميع المرشحين سواء على منصب الرئاسة أو المناصب الأخرى ، مؤكدا أن قائمته تضم هناء حمزة على منصب النائب وهويدا مندى فى أمانة الصندوق ، أما بقية أفراد القائمة فسيتم الإعلان عنهم فور إنتهاء مدة الطعون.  

ولفت إلى أنه يسعى إلى الارتقاء باللعبة ، وعودتها إلى ما كانت عليه بالسابق ، حيث كانت الكرة الطائرة ثانى لعبة شعبية فى مصر بعد كرة القدم ، فضلا عن حصولها على مراكز متقدمة فى بطولات العالم ، فى المراحل السنية المختلفة رجال وسيدات .
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