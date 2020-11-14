برلماني: ارتفاع صادرات مصر من الموالح يرجع لجودتها وسعرها المناسب

قال النائب الدكتور البدري ضيف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إن إرتفاع صادرات مصر من الموالح يرجع إلى جودة المنتج مع السعر المناسب لافتا أن أسعار المنتجات المصرية بالنسبة لدول أوربا مناسبة جدا.





وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، إلى أن الزراعة المصرية بدءت تأخذ منحني صاعد فى عمليات التصدير للخارج حيث ان هناك إهتمام كبير من الدوله لمجال الزراعة وبالتالي سنشهد خلال الفترة القادمة إزدهار فى عمليات تصدير المنتجات الزراعية المصرية.





وذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن إجمالى صادرات مصر من الموالح المصرية " البرتقال " بلغت مليون و401 ألف و523 طن ، منذ بدء موسم الصادرات وحتى 4 من الشهر الجارى ،مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.