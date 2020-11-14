Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: ارتفاع صادرات مصر من الموالح يرجع لجودتها وسعرها المناسب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:06 ص
خضروات - ارشفية
خضروات - ارشفية
Advertisements
ماجدة بدوى
قال النائب الدكتور البدري ضيف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إن إرتفاع صادرات مصر من الموالح يرجع إلى جودة المنتج مع السعر المناسب لافتا أن أسعار المنتجات المصرية بالنسبة لدول أوربا مناسبة جدا.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لصدي البلد ، إلى أن الزراعة المصرية بدءت تأخذ منحني صاعد فى عمليات التصدير للخارج حيث ان هناك إهتمام كبير من الدوله لمجال الزراعة وبالتالي سنشهد خلال الفترة القادمة إزدهار فى عمليات تصدير المنتجات الزراعية المصرية.

وذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن إجمالى صادرات مصر من الموالح المصرية " البرتقال " بلغت مليون و401 ألف و523 طن ، منذ بدء موسم الصادرات وحتى 4 من الشهر الجارى ،مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموالح والبطاطس فى الصدارة ..الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.3 مليون طن

الموالح الأولى.. صادرات مصر الزراعية تتخطى 4.5 مليون طن

برلماني يطالب بسرعة دراسة كيفية دعم الفلاح وتحسين المنتج

برلماني يوضح مزايا فتح السوق اليابانية أمام الموالح المصرية

ضخ استثمارات جديدة.. اقتصاد النواب تفند 4 فوائد لتعاون مصر مع اليابان زراعيًا

الموالح المصرية تقتحم أسواق اليابان لأول مرة.. وبرلمانيون: تعاون البلدين يساهم في توفير العملة الصعبة وفرص عمل جديدة

Advertisements

ترشيحاتنا

حكم الاستحمام بنية الوضوء والطهارة من الجنابة معا.. فيديو

تفاصيل جديدة في واقعة محاولة انتحار مواطن حرقا بـ ميدان التحرير.. فيديو

أخبار التوك شو.. اسم المستشفى المعالج لـ محمد صلاح.. المفتي: يجوز لـ مطلق زوجته الزواج بشقيقتها

أمطار تضرب البلاد وإيقاف الدراسة في الإسكندرية| تفاصيل حالة طقس غدٍ

على طريقة ماوراء الطبيعة.. فتاة تنزف دما من عينها ورسائل تظهر لها هتموتي

بعد إعلان الطلاق .. زوجة تامر حسني تصدم جمهوره | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كائن غريب يشبه التمساح يثير الذعر والتساؤلات بفلوريدا| فيديو

مخدرات من الدرجة الأولى.. شاهد ما حدث لامرأة بعد التوقف عن الإدمان

ميلانيا بصدد الحصول على «مبلغ خيالي» حال طلاقها من ترامب| صور