برلماني: زيادة صادرات الموالح يرجع إلى اهتمام الدولة بفتح أسواق جديدة

قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن زيادة صادرات مصر من الموالح يرجع إلى إختيار الشتلات الجيدة والاهتمام من جانب الدوله بالزراعة وفتح أسواق جديدة للتصدير بالخارج





وأشار عضو لجنة الزراعة فى مجلس النواب إلى أن المناطق الزراعية الجديدة يتم فيها زراعة الموالح، لافتا إن زيادة التصدير تتطلب زراعة أصناف جديدة من كل الفواكه بما يتماشى مع المتطلبات العالمية للمنتج الزراعى.





وأضاف شعلان فى تصريحات خاصة اننا نأمل فى ضخ المزيد من الصادرات خلال الفترة الحالية مع ظهور لقاحات جديدة للقضاء على الفيروس واستمرار فتح الأسواق العالمية وزيادة التصدير.





وذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن إجمالى صادرات مصر من الموالح المصرية " البرتقال " بلغت مليون و401 ألف و523 طن ، منذ بدء موسم الصادرات وحتى 4 من الشهر الجارى ،مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.