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منوعات

عامل مخمور يسحق سيارة بـ 2 مليون جنيه بالونش خاصة برئيسه في العمل.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

سُجِن عامل هدم، مخمور؛ بعد  تحطيمه سيارة رينج روفر الخاصة برئيسه في العمل، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 2 مليون و61 ألف جنيه) وذلك عبر سحقها بالونش الذي يقوده.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يوضح الفيديو المصور، المتهم دارين فيريتي، 53 عامًا، وهو يحطم سقف سيارة مديره "توماس كرومبتون" بالونش. 


 وشاهد القاضي، اليوم، لقطات صادمة من كاميرات المراقبة التي أظهرت رئيس شركة الهدم والموظفين الآخرين يندفعون إلى الحفار لمحاولة منع العامل  من إحداث المزيد من الضرر في موقع العمل في ويست بولينج ، في مقاطعة برادفورد البريطانية.


و في الفيديو ، يمكن رؤية العامل المخمور، وهو يسحق سيارة رئيسه فى العمل ذات  الدفع الرباعي السوداء  قبل الانطلاق إلى شاحنة عملاقة بنفس مكان عمله وبدأ بتحطيم الكابينة الخاصة بها، وذلك بسبب شربه بضعا من زجاجات البيرة .

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