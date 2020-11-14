فورد تطرح ترانزيت آي ford transit i 2022 الكهربائية بالكامل.. صور

فورد ترانزيت اي ford transit i اعلنت شركة فورد عن طرح السيارة 2022 الكهربائية الكهربائية بالكامل و التي تنتمي لفئة سيارات الفان و تصل قوة محركها إلى 266 حصان وعزم الدوران 430 نيوتن متر مع بطارية 67 كيلوواط .









بطارية فورد ترانزيت اي ford transit i 2022 تدعم مدى كهربائي 203 كيلومتر لكل شحنة، ما يعني أنها موجهة للتنقل داخل المدن بشكل رئيسي و ليست للسفر و التخييم .





يصل الحد الأقصى لحمولة فورد ترانزيت اي ford transit i 2022 إلى 1946 كيلوجرام، مع وضع البطاريات أسفل الأرضية للسماح بمساحة تخزينية مماثلة للموديلات القياسية بمحركات احتراق داخلي.





تجهيزات فورد ترانزيت اي ford transit i 2022





تأتي فورد ترانزيت اي ford transit i 2022 الكهربائية بشاشة 12 بوصة لنظام المعلومات الترفيهية الأحدث من فورد، مع أنظمة سلامة كو بايلوت 360 العصرية التي تشمل البقاء في حارة الطريق والتفادي المبكر للاصطدام وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي ورصد النقطة العمياء وكاميرا 360 درجة والمزيد.



