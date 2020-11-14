Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فورد تطرح ترانزيت آي ford transit i 2022 الكهربائية بالكامل.. صور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:18 ص
فورد ترانزيت اي ford
فورد ترانزيت اي ford transit i 2022
Advertisements
اشرف عطية
اعلنت شركة فورد عن طرح السيارة فورد ترانزيت اي ford transit i 2022 الكهربائية بالكامل و التي تنتمي لفئة سيارات الفان و تصل قوة محركها إلى 266 حصان وعزم الدوران 430 نيوتن متر مع بطارية 67 كيلوواط .


بطارية فورد ترانزيت اي ford transit i 2022 تدعم مدى كهربائي 203 كيلومتر لكل شحنة، ما يعني أنها موجهة للتنقل داخل المدن بشكل رئيسي و ليست للسفر و التخييم .

يصل الحد الأقصى لحمولة فورد ترانزيت اي ford transit i 2022 إلى 1946 كيلوجرام، مع وضع البطاريات أسفل الأرضية للسماح بمساحة تخزينية مماثلة للموديلات القياسية بمحركات احتراق داخلي.

تجهيزات فورد ترانزيت اي ford transit i 2022

تأتي فورد ترانزيت اي ford transit i 2022 الكهربائية بشاشة 12 بوصة لنظام المعلومات الترفيهية الأحدث من فورد، مع أنظمة سلامة كو بايلوت 360 العصرية التي تشمل البقاء في حارة الطريق والتفادي المبكر للاصطدام وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي ورصد النقطة العمياء وكاميرا 360 درجة والمزيد.

ستنطلق فورد ترانزيت اي ford transit i 2022 في الأسواق في نهاية 2021 بسعر مبدئي أقل من 45,000 دولار حسب تصريح فورد و هو ما يعادل حوالي 700.000 جنيه مصري . 
فورد تطرح ترانزيت آي ford transit i 2022 الكهربائية بالكامل.. صور
فورد تطرح ترانزيت آي ford transit i 2022 الكهربائية بالكامل.. صور
فورد تطرح ترانزيت آي ford transit i 2022 الكهربائية بالكامل.. صور
فورد تطرح ترانزيت آي ford transit i 2022 الكهربائية بالكامل.. صور
فورد تطرح ترانزيت آي ford transit i 2022 الكهربائية بالكامل.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتصميم تخيلي .. شاهد فورد ford f150 الكهربائية بالكامل

الصين تطرح سيارة تقليد فورد ford f150 .. صور

شاهد.. فورد ولينكولن تخسران 2 مليون دولار بسبب حادث قطار

رسميا وبدون رادع.. الصين تتحدى فورد وتطلق تقليد ford f150 بسعر رخيص.. صور

ما السر وراء توديع فورد ford لـ السيارات السيدان؟

فورد تطرح موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021.. صور

Advertisements

ترشيحاتنا

بملابس جريئة.. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها

24 مليون جنيه حصيلة بيع كراسات شروط لشقق الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى

بعد 23 يوليو.. حسين فهمي يكشف كواليس القبض على والده ومصادرة أمواله

دعاء الفرج.. كلمات لإزالة همومك من القرآن والسنة

بسمة بوسيل تحذف تامر حسني من حسابها على إنستجرام

رمت الموبايل.. محمد فراج يكشف حقيقة خناقته مع بسنت في مهرجان الجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عقب سيجارة.. مقتل 4 أطفال صغار في حريق ضخم | صور

هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور

ما وراء الطبيعة.. شاهد طفل يتجول بالبيجاما والشبشب ليلًا يثير الذعر في شوارع بريطانيا