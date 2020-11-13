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برلمان

برلماني: رغم كورونا مصر حافظت على مكانتها في التربع على عرش صادرات الموالح عالميا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:58 م
الموالح المصرية -
الموالح المصرية - ارشفية
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ماجدة بدوى
قال النائب حسين ابو الوفا عضو لجنة النقل مجلس النواب ، إن إرتفاع صادرات الموالح المصرية برغم أزمه كورونا يرجع إلى جودتها والفحص الجيد للثمار وإهتمام المزارعين وأيضا إهتمام الدوله بتقديم الرعاية للعاملين فى الحقل الزراعي لافتا الى انه رغم ازمة فيروس كورونا الا أن ذلك مصر حافظت على مكانتها العالمية فى التربع على عرش صادرات الموالح عالميا.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك منظومة حجر زراعي قوية تتميز بتطبيق نظم التتبع والتقصي للشحنات من المزرعة حتى مفارش التعبئة بالموانئ والمطارات، وبالتالي يصل المنتج إلى السوق الخارجي بحالة جيدة لأن عنصر النقل من العناصر الهامه فى عمليات التصدير.

وذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن إجمالى صادرات مصر من الموالح المصرية " البرتقال " بلغت مليون و401 ألف و523 طن ، منذ بدء موسم الصادرات وحتى 4 من الشهر الجارى ،مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

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