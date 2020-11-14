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رئيس الدواء للجميع: لدينا 60 صندوقا خاصا بتبرعات الأدوية بالقاهرة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:35 ص
تبرعات الأدوية
تبرعات الأدوية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور وليد شوقي، رئيس مؤسسة الدواء للجميع، إن فكرة المؤسسة تقوم على منظومة تبدأ من الحصول على الدواء الزائد من البيوت المصرية وبدون فرز وحتى تصل إلى المحتاجين، لافتا إلى أن المؤسسة لديها مندوبين يقومون باستلام الأدوية من المتبرعين.

وأضاف الدكتور وليد شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن لديهم صناديق أدوية موجودة في 60 مكان في مختلف مناطق القاهرة والجيزة والصندوق، موضحا أن الأدوية يتم وضعها في الصناديق ثم يذهب المندوبين لجمعها.

وأوضح الدكتور وليد شوقي، رئيس مؤسسة الدواء للجميع، أن المندوب يتسلم الأدوية من الصناديق ويتم تجميعها وتسليمها لمركز الدواء لتجميع كل الأدوية المتبرع بها، مفيدة بأن المؤسسة ستُفَتَح الشهر القادم.
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