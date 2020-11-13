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مفتى الجمهورية يكشف كفارة عدم الوفاء بالنذر.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الوفاء بالنذر من شيم المؤمنين.

وأوضح مفتى الجمهورية خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم حمدى رزق، إذا نذر الإنسان شيئا وكان طاعة لله يجب عليه الوفاء بالنذر وإذا عجز عن الوفاء به فإن الله لا يكلف نفسا إلى وسعها، ويجب إخراج كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، أو الصوم 3 إيام.

جاء ما سبق الإشارة إليه؛ ردا على تساؤل امراة، حيث إنها نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس، ولكن لا تستطيع بسبب مرضها.

وفي سياق آخر، قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إنه يجوز للرجل الزواج بشقيقة زوجته، ولكن فى حالتين فقط.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن الحالة الاولى إذا توفيت زوجة رجل يجوز له الزواج بشقيقتها.

وتابع الدكتور شوقى علام: إذا طلق الرجل زوجته، يجوز له الزواج بشقيقتها إذا إراد، طالما أن عقد الزواج مع الاولي.

وقال مفتى الجمهورية، إن المحرم أن يجمع الرجل بين شقيقتين فى عصمته.


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