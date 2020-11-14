Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

14 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد ماذا يقول الفلك عن شخصية اليوم.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 14 نوفمبر فإن ذلك يعني أن لديك سرعة بديهة ويقظة ذهنية، ولديك استعداد دائم لبذل كل الجهد لتحقيق النجاح في حياتك.. أنت أيضا وفي، لكن قد تكون مشوشا عاطفيا.

نصيحة:

في هذا الوقت قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في إظهار انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. تكتشف ما يخبئ لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

4 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

6 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

24 أكتوبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

Advertisements

ترشيحاتنا

عاجل| ننشر اسماء ضحايا حادث أتوبيس قنا الغربي.. وارتفاع حالات الوفاة

ترامب يتحدث عن سبب خسارته أمام بايدن في أريزونا

زوجة أحمد فلوكس: أنا إللي لبسته بدلة فرحه مع هنا شيحة.. فيديو

فيديو.. أحمد حلمي يهدد محمد فراج بسبب منى زكي| تفاصيل

محافظ الإسكندرية: نوة جديدة تضرب المحافظة الرابعة فجرا.. شاهد

هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عقب سيجارة.. مقتل 4 أطفال صغار في حريق ضخم | صور

هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور

ما وراء الطبيعة.. شاهد طفل يتجول بالبيجاما والشبشب ليلًا يثير الذعر في شوارع بريطانيا