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أخبار البلد

اليوم.. دورات تدريبية للغة الانجليزية لعاملين بالمحليات

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:13 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تبدأ اليوم، السبت،  3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال استخدام برنامج اتوكاد للمهندسين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمكاتب التخطيط والمتابعة والرقابة والابتكار والابداع الحكومى للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات ووحدات الابداع واستشراق المستقبل،بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة .

يأتي ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالمحليات لرفع مستوى ادائهم للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية للاسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من دورات الاسبوع الجاري  عدد 101 متدربًامن جميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية أعداد كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات في المحافظات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة موضحًا أن خطة تدريب مركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات والطلبات التدريبية في المحافظات وزيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الادارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات .
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