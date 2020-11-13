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الحجر الزراعي ينجح في ترويج الموالح المصرية ويصل لـ 130 مليون ياباني

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
نجح رجال الحجر الزراعى المصرى فى فتح أسواق جديدة في اليابان أمام صادرات الموالح المصرية بمختلف أنواعها لتدخل أسواق استهلاك 130 مليون مواطن يابانى.

 
وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن مصر تنتج ما يقرب من 6 مليون طن من الموالح وتصدر مليون و700 ألف طن الى كل أسواق العالم، لافتا الى أن نجاح الحجر الزراعى المصرى فى الحصول على موافقات الأسواق اليابانية على استيراد الموالح من مصر نجاح كبير للدولة لما تشتهر به أسواق اليابان من التدقيق فى اشتراطات الجودة وسلامة الغذاء . 

وأوضح غانم، أن 130 مليون يابانى ينتظرون الموالح المصرية ، خاصة ان مصر بها اكبر شركة فى  العالم لتصدير الموالح وتصدر أفخر الأنواع وبأعلى الأسعار الى معظم أسواق العالم .




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