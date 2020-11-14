طريقة عمل كروكينبوش (ميني الشوكولاتة بالحليب)

تقدم الشيف نرمين هنة طريقة عمل حلوى كروكينبوش ميني الشوكولاتة بالحليب، لعشاق للحلويات.
مقادير كروكينبوش (ميني الشوكولاتة بالحليب):
نوجا200 جرام
سكر 75 مل
ماء 100 جرام
جلوكوز عجينة الشو250 مل ماء
100 جرام زبدة
1 ملعقة صغيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
150 جرام دقيق
250 جرام بيض بالإضافة إلى صفار
إضافي كريمة البرالين
8 صفار بيض
100 جرام سكر
60 جرام دقيق
60 جرام نشا
500 مل حليب
1 ملعقة صغيرة فانيليا
200 جرام شوكولاتة بالحليب مذابة
نصف كوب معجون برالين
300 مل كريمة مخفوقة
الكراميل500 جرام
سكر التزين
ورق دهب
سبرنكيلز دهبي
سبرنكيلز فضي
طريقة تحضير كروكينبوش (ميني الشوكولاتة بالحليب):
عجينة الشو
* يخلط ماء وسكر وملح وزبدة على النار وتترك حتى الغليان ثم يضاف الدقيق ويقلب حتى يتجمع.
* ثم يخلط خليط الدقيق والسكر في العجان ويضاف البيض ويخفق جيدًا.
* توضع عجينة الشو في كيس حلواني وتشكل الشو على صاج مبطن بورق زبدة.
* تدخل الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 15 دقيقة، ثم تخفض درجة الحرارة إلى 180 درجة نوجا.
* يخلط ماء وسكر وجلوكوز على النار وتترك حتى الغليان ثم يضاف لوز محمص.
* يفرد الخليط ويقطع بالقطاعة على شكل دائرة كريمة برالين.
* يرفع اللبن على النار.
* يخفق صفار البيض وفانيليا وسكر، ثم يضاف الدقيق والنشا، بعدها يضاف الخليط اللبن ومعجون برالين، ويقلب على النار حتى الذوبان، ثم تضاف شوكولاتة مذابة وتقلب.
* ترفع وتترك لتهدأ، ثم تضاف كريمة مخفوقة وتقلب حتى يمتزج الخليط.
* تحشى عجينة الشو بكريمة برالين وتزين بالكراميل وسبرنكيلز دهبى وفضي وورق دهب.
* توضع في قرطاس مغلف بورق فويل وتوضع الشو على شكل شجرة.
* ثم توضع القراطيس على نوجا، وتقدم بالهنا.