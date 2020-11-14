طريقة عمل كروكينبوش (ميني الشوكولاتة بالحليب)

تقدم الشيف نرمين هنة طريقة عمل حلوى كروكينبوش ميني الشوكولاتة بالحليب، لعشاق للحلويات.

مقادير كروكينبوش (ميني الشوكولاتة بالحليب):

نوجا200 جرام

سكر 75 مل

ماء 100 جرام

جلوكوز عجينة الشو250 مل ماء

100 جرام زبدة

1 ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

150 جرام دقيق

250 جرام بيض بالإضافة إلى صفار

إضافي كريمة البرالين

8 صفار بيض

100 جرام سكر

60 جرام دقيق

60 جرام نشا

500 مل حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

200 جرام شوكولاتة بالحليب مذابة

نصف كوب معجون برالين

300 مل كريمة مخفوقة

الكراميل500 جرام

سكر التزين

ورق دهب

سبرنكيلز دهبي

سبرنكيلز فضي

طريقة تحضير كروكينبوش (ميني الشوكولاتة بالحليب):

عجينة الشو

* يخلط ماء وسكر وملح وزبدة على النار وتترك حتى الغليان ثم يضاف الدقيق ويقلب حتى يتجمع.

* ثم يخلط خليط الدقيق والسكر في العجان ويضاف البيض ويخفق جيدًا.

* توضع عجينة الشو في كيس حلواني وتشكل الشو على صاج مبطن بورق زبدة.

* تدخل الفرن على درجة حرارة 190 لمدة 15 دقيقة، ثم تخفض درجة الحرارة إلى 180 درجة نوجا.

* يخلط ماء وسكر وجلوكوز على النار وتترك حتى الغليان ثم يضاف لوز محمص.

* يفرد الخليط ويقطع بالقطاعة على شكل دائرة كريمة برالين.

* يرفع اللبن على النار.

* يخفق صفار البيض وفانيليا وسكر، ثم يضاف الدقيق والنشا، بعدها يضاف الخليط اللبن ومعجون برالين، ويقلب على النار حتى الذوبان، ثم تضاف شوكولاتة مذابة وتقلب.

* ترفع وتترك لتهدأ، ثم تضاف كريمة مخفوقة وتقلب حتى يمتزج الخليط.

* تحشى عجينة الشو بكريمة برالين وتزين بالكراميل وسبرنكيلز دهبى وفضي وورق دهب.

* توضع في قرطاس مغلف بورق فويل وتوضع الشو على شكل شجرة.

* ثم توضع القراطيس على نوجا، وتقدم بالهنا.