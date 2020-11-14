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6 أسباب تجعلك تتناول الفطر يوميا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
6 أسباب تجعلك تتناول
6 أسباب تجعلك تتناول الفطر يوميا
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أسماء عبد الحفيظ

يعشق أغلب الأشخاص تناول الفطر وهو المشروم، ولكن يظل البعض الاخر لا يفضل تناوله لذلك كشف موقع web MD ،عن فوائد الفطر الصحية التى تجعلك لا تستغني عن تناوله. 

1. يحتوي على فيتامين د: الفطر هو العنصر الوحيد الذي يوفر فيتامين د ، وهو عنصر غذائي ليس من السهل الحصول عليه في العديد من الأطعمة التي يتم تناولها بشكل شائع. ذلك لأن الفطر يمكن أن يصنع فيتامين د عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. على سبيل المثال ، يحتوي فطر بورتابيلا واحد معالج بالأشعة فوق البنفسجية على أكثر من 100٪ من القيمة اليومية لفيتامين د. تحقق من لوحة حقائق التغذية لمعرفة محتوى فيتامين د على بورتابيلا ، والزر الأبيض.

2. تحتوي على مذاق اللحم : وصفت نكهة الفطر بأنها "أومامي" ، وهي كلمة يابانية تعني "طعم لذيذ وممتع" ، والتي يشار إليها باسم حاسة التذوق الخامسة. يتميز فطر بورتابيلا (والكريميني) بنكهة أكثر لحومًا ، على الرغم من أن النكهة المعتدلة للزر الأبيض تتعمق مع الطهي. يحتوي فطر بورتابيلا أيضًا على قوام لحمي ، ولهذا ستراه مشويًا بالكامل أو يقدم على الخبز بدلًا من برجر اللحم.

3. تحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم: الفطر هو أحد أغنى مصادر السيلينيوم في ممر الإنتاج. إنه معدن يعمل كمضاد للأكسدة في جسمك ، حيث يحمي الخلايا من نوع الضرر الذي يمكن أن يؤدي إلى المرض. يلعب السيلينيوم أيضًا دورًا في جهاز المناعة.

4.تختفي في اللحم المفروم: بفضل مذاقها وقوامها وقدرتها على الاختفاء في اللحم المفروم ، فهي الطريقة المثلى لتقليص كمية اللحم المفروم، أو الدجاج أو الديك الرومي) التي تستخدمها في وصفات. من خلال هذه الحيلة ، ستقلل أيضًا من عدد السعرات الحرارية والدهون في وصفتك أيضًا. (هذه هي الوصفة الخاصة بي لبوريتو اللحم البقري الصديق للمجمد الذي يمتد لحم البقر المفروم مع الفطر الأبيض.)

ضع في اعتبارك هذه التوصيات المتعلقة بالنسب أثناء الطهي:

البرغر ورغيف اللحم: استخدم 25٪ فطر مقابل 75٪ لحم مفروم
التاكو: استخدم 50٪ لكل فطر ولحم مفروم
صلصات المعكرونة: استخدم 70٪ فطر مقابل 30٪ لحم مفروم

5. يساعد في إنقاص الوزن: الفطر منخفض للغاية في السعرات الحرارية. هناك حوالي 20 سعرة حرارية في الوجبة المكونة من خمسة فطر أبيض أو فطر بورتابيلا كامل! ومع ذلك ، فإن الفطر مرضٍ أيضًا. في إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Appetite ، قام الأشخاص الذين استبدلوا الفطر باللحوم بتخفيض كمية السعرات الحرارية والدهون التي تناولوها ، لكنهم أفادوا بأنهم شعروا بالشبع والرضا مثل أولئك الذين تناولوا اللحوم.

6. محصول مستدام: يُزرع الفطر في صواني داخلية ولا يتطلب ضوء الشمس أو الأراضي الزراعية أو الكثير من المياه. عندما تأكلها بدلًا من اللحوم - أو تخلطها بحيث تتناول كميات أقل من اللحوم - فإنك تقلل أيضًا من البصمة الكربونية الإجمالية لوجباتك.

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