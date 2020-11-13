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رياضة

بهدفي زياش.. المغرب يكتسح إفريقيا الوسطى برباعية بتصفيات الأمم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:03 م
منتخب المغرب
منتخب المغرب
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مجدي سلامة
نجح منتخب المغرب في الفوز على إفريقيا الوسطى بنتيجة 4/1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق أشرف حكيمي في الدقيقة 10 ، ثم جاء هدف التعادل لفريق إفريقيا الوسطى في الدقيقة 25 عن طريق مافوتا، ثم جاء الهدف الثاني للمنتخب المغربي عن طريق حكيم زياش في الدقيقة 31 من ضربة جزاء ، وبعد دقيقيتين من تسجيل الهدف الثاني ، استطاع زياش تسجيل الهدف الثاني له بالمباراة والثالث للمنتخب المغربي في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني نجح زكريا أبو خلال في تسجيل الهدف الرابع والأخير في المباراة للمنتخب المغربي في الدقيقة 64 ليعلن تفوق فريقه بالمباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب المغرب المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلفًا لـ منتخب موريتانيا والذ يتصدر برصيد 5 نقاط ، بينما يتوقف رصيد منتخب إفريقيا الوسطى عند النقطة الثالثة في المركز الثالث من المجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية .
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