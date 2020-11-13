أخبار التوك شو.. اسم المستشفى المعالج لـ محمد صلاح.. المفتي: يجوز لـ مطلق زوجته الزواج بشقيقتها

ننشر اسم المستشفى المعالج لـ محمد صلاح
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي...
علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، يجوز للرجل الزواج بشقيقة زوجته ولكن فى حالتين فقط.
قال الإعلامي محمد الباز تعليقا على حرق المواطن محمد حسني نفسه في ميدان التحرير، إننا أمام مأساة إنسانية بكل المقاييس.
علق الإعلامي محمد الباز على خبر إصابة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري بكورونا، قائلا: هناك بعض الأقاويل تشير إلى أن إصابة محمد صلاح سياسية، معقبا: بيقولوا كورونا سياسي من أجل الخلافات المتواجدة داخل المنتخب على كابتن منتخب مصر.
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد كرة القدم، إصابة لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، منوها بأن حالته مطمئنة وسيبقي في القاهرة لحين تحول المسحة من إيجابي لسلبي".
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد كرة القدم، إصابة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، منوها بأن حالته مطمئنة وسيبقي في القاهرة لحين تحول المسحة من إيجابي لسلبي.
أكدت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 7 لقاحات في دول مختلفة لعلاج كورونا في المرحلة الثالثة.
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
ناشد الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء بمحافظة بنى سويف، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالنظر فى تردى الأوضاع الطبية بالمحافظة.
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار بالإضافة إلى سقوط أمطار علي السواحل والوجه البحري ومناطق من سيناء.