أخبار التوك شو.. اسم المستشفى المعالج لـ محمد صلاح.. المفتي: يجوز لـ مطلق زوجته الزواج بشقيقتها

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي...

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.





قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، يجوز للرجل الزواج بشقيقة زوجته ولكن فى حالتين فقط.





قال الإعلامي محمد الباز تعليقا على حرق المواطن محمد حسني نفسه في ميدان التحرير، إننا أمام مأساة إنسانية بكل المقاييس.



