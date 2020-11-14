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فن

ألف سلامة عليك يا صلاح.. كارمن سليمان تدعم نجم منتخب مصر بعد إصابته بـ كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:34 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد نحلة
حرصت الفنانة الشابة كارمن سليمان، علي دعم نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.

ونشرت كارمن سليمان صورة عبر حسابها علي "تويتر" وعلقت قائلة: «ألف سلامة عليك يا صلاح .. ربنا يتم شفاك على خير و تقوم منها أقوى». 

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني أي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. 
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