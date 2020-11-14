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ديني

شيخ مشايخ الطرق الصوفية ينعى وفاة شيخ الطريقة المحمدية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
شيخ مشايخ الطرق الصوفية
شيخ مشايخ الطرق الصوفية ينعى وفاة شيخ الطريقة المحمدية
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محمود ضاحي
نعى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى الشيخ نورالدين عصام الدين زكي إبراهيم شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية ورائد العشيرة المحمدية بمصر والعالم الإسلامي الذي توفي إثر حادث أليم تعرض له مؤخرا 

وأوضح "القصبى أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تنعي الشيخ الراحل وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، داعيا المولى سبحانه وتعالي أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق العشيرة المحمدية في وفاة شيخها السيد نور محمد عصام الدين محمد زكي الدين إبراهيم حفيد شيخنا الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم.

وكتب جمعة عبر الفيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، " إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" لا نقول إلا ما يرضى الله، بمزيد من الحزن والأسى ننعي العشيرة المحمدية في وفاة شيخها السيد نور محمد عصام الدين محمد زكي الدين إبراهيم حفيد شيخنا الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم.

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة العصر بمسجد السادة المشايخ بقايتباي (العشيرة المحمدية) والعزاء غدا بعد صلاة المغرب بالمسجد.

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