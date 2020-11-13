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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي الجديد: قرارات ترامب لن تؤثر على قوة الجيش

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:50 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر
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قسم الخارجي
أكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد كريستوفر ميلر أن القوات العسكرية الأمريكية لم تضعف في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإجراء الرئيس دونالد ترامب تغييرات مفاجئة لكبار مسؤوليه العسكريين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة قوله "أؤكد للشعب حلفائنا وشركائنا أن وزارة الدفاع لا تزال قوية وتتابع عملها الحيوي في حماية بلدنا وشعبنا ومصالحنا حول العالم".

وأدلى ميلر بتلك التصريحات خلال استقباله وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس، قائلا "هذا أول عمل رسمي لي ولا يمكن أن اتخيل زائرا أكثر أهمية".

وتولى ميلر منصب وزير الدفاع بالوكالة بعد قرار ترامب إقالة وزير دفاعه مارك إسبر.

ومن المرجح أن يتم استبدال ميلر في وقت قريب، مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسلطة في يناير المقبل.

يأتي ذلك فيما يغادر عدد من المسئولين في مناصب حساسة مواقعهم بالإقالة أو الاستقالة، في مقدمتهم وزير الدفاع السابق مارك إسبر الذي أقاله ترامب الاثنين الماضي، وسط شد وجذب يتعلق بانتقال السلطة مع رفض ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
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