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بعد 23 يوليو.. حسين فهمي يكشف كواليس القبض على والده ومصادرة أمواله

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:05 ص
الفنان حسين فهمي
الفنان حسين فهمي
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عادل نصار
كشف الفنان حسين فهمي، تفاصيل سجن والده ومصادرة أموال بعد ثورة 23 يوليو، مؤكدا أن والده كان من المقربين للملك فاروق في ذلك الوقت.

وأضاف في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة: "بعد ثورة 23 يوليو والدي رجع مصر وبمجرد وصولنا لمصر والدي اتقبض عليه واتحبس 3 أشهر وتم مصادرة أمواله، متابعا أنه كان يعيش في حي الزمالك وتركته بعد ذلك وعشنا في حي العجوزة".

وتابع الفنان فهمي، "تم صرف لنا معاش شهري 60 جنيها بعد ما تطبق علينا كل شيء، مستدركا أنه :"دي بلدنا وما نقدرش أبدا نبعد عنه وأسرتي خدمت الوطن وتعشقه كثيرا رغم كل شيء".

وأضاف الفنان الكبير، أنا أرى نفسي شخصا عاديا وليس استثناء كما يراني الكثيرين، متابعا أنه: "ما فيش حاجة اسمها انا ممثل ماعرفش حاجة عن الفن التشكيلي ولا بد أن أكون ملم بالأمور بشكل كبير ولازم الفنان يكون عنده كل الجوانب الفنية".

وأكمل حسين فهمي، أنه: "تربيت في المجتمع المصري الحقيقي ولم أشعر أني مختلف وكنت عايش في مستوى عال وراق لكن تعلمت في مدرسة حكومة لأن أهلي ضد الاستعمار".
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