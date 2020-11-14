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حوادث

زواج الكاثوليكية.. النقض توضح هذه الحالة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها زواج الكاثوليكية.

جاء في حيثيات الحكم أنه مفاد نص المادة ٥٩ من الإدارة الرسولية " مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك " أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطًا برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى في نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلًا أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله.

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