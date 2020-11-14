زواج الكاثوليكية.. النقض توضح هذه الحالة

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المعاشرة

الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى في نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلًا أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله.