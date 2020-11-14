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تعليم

دورة تدريبية بجامعة حلوان حول طرق الاستدلال على أصالة الآثار

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الاداب بجامعة حلوان عن إقامتها لدورة تدريبية للعاملين بالادارة المركزية للمنافذ الاثرية بوزارة الاثار  بالتعاون مع متحف الفن الاسلامى فى الفترة من ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ الى ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ تحت اسم طرق الاستدلال على اصالة الاثار.

وأوضحت كلية الاداب ان الدورسة ستشمل عدد ٢٥ اثرى من العاملين بمنافذ وزارة الاثار، مشيرا الى انه سيتم تقسيم المتدربين حتى تشمل القاعات الخاصة بالدورات ٥٠% من قدرتها الاستعابية للوقاية من فيروس كورونا و تطبيقا للاجرائات الاحترازية. 

وقد نوهت ادارة الجامعة على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا الى انه ممنوع على الطلاب دخول الجامعة بدونها.
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