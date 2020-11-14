أمي كانت عايزاني قاضي.. حسين فهمي يروي كواليس دخوله عالم الفن

كشف الفنان حسين فهمي ، تفاصيل التحاقه بعالم التمثيل، مؤكدا أنه كان يدرس في كلية الحقوق، وبعد عامين فقط انتقل لمعهد السينما.





وأضاف حسين فهمي، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة دي إم سي: والدي اقتنع جدا لما حولت من كلية الحقوق لمعهد السينما، لأنه كان بيحب الفن، وأمي زعلت أني حولت علشان كانت عايزاني أطلع قاض مثل جدي، بس انا كنت حابب الفن جدا".





وتابع: "والدي خاصمني 3 أيام علشان يرضي أمي وأمي تعبت شوية علشان تضغط عليا للتحويل مرة أخرى لكلية الحقوق، وبدأت عالم الفن بالإخراج لكن ذهبت للتمثيل بعد أن أقنعني منتجين أني أمثل نظرا لاحتياج المجال للممثل".





وأردف: "عملت اختبار للفنان محمود ياسين بصفتي مخرج وبعدها بدأت صداقتنا وتقريبا بدأنا في نفس الوقت دخول عالم التمثيل.. مثلي الأعلى الفنان عمر الشريف وكنت عايز ابقي شبهه، وكمان الفنان رشدي أباظة وفريد شوقي".





واستطرد حسين فهمي: "عملت تيست مع سعاد حسني ورفضت قيامي بدور معها في أحد الأعمال وذهب لأحد النجوم بدلا مني".