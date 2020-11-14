Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمي كانت عايزاني قاضي.. حسين فهمي يروي كواليس دخوله عالم الفن

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:09 ص
الفنان حسين فهمي
الفنان حسين فهمي
Advertisements
عادل نصار
كشف الفنان حسين فهمي، تفاصيل التحاقه بعالم التمثيل، مؤكدا أنه كان يدرس في كلية الحقوق، وبعد عامين فقط انتقل لمعهد السينما.

وأضاف حسين فهمي، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر شاشة دي إم سي: والدي اقتنع جدا لما حولت من كلية الحقوق لمعهد السينما، لأنه كان بيحب الفن، وأمي زعلت أني حولت علشان كانت عايزاني أطلع قاض مثل جدي، بس انا كنت حابب الفن جدا".

وتابع: "والدي خاصمني 3 أيام علشان يرضي أمي وأمي تعبت شوية علشان تضغط عليا للتحويل مرة أخرى لكلية الحقوق، وبدأت عالم الفن بالإخراج لكن ذهبت للتمثيل بعد أن أقنعني منتجين أني أمثل نظرا لاحتياج المجال للممثل".

وأردف: "عملت اختبار للفنان محمود ياسين بصفتي مخرج وبعدها بدأت صداقتنا وتقريبا بدأنا في نفس الوقت دخول عالم التمثيل.. مثلي الأعلى الفنان عمر الشريف وكنت عايز ابقي شبهه، وكمان الفنان رشدي أباظة وفريد شوقي".

واستطرد حسين فهمي: "عملت تيست مع سعاد حسني ورفضت قيامي بدور معها في أحد الأعمال وذهب لأحد النجوم بدلا مني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على قسم علوم مسرح حلوان.. بديل معاهد السينما والمسرح

نجل الفنان فؤاد المهندس يكشف عن رد فعل والده عندما طلب منه دخول مجال التمثيل.. فيديو

حكايات من زمن فات.. كواليس تحول سراج منير من ملاكم إلى فنان

أحمد زاهر: شرب السجاير أوحش حاجة بعملها.. وكسّرت الحمام عشان فار

جميل راتب.. قاطعه الأهل فعمل شيال خضار وقهوجي في باريس

أكثر من 170 عملا .. لمحات من أدوار جميل راتب العالمية

Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد مرتضى منصور ينشر صورة بصحبة ابنته.. شاهد

راندا البحيري تقصف جبهة جمهور الزمالك قبل مواجهة الأهلي

فيديو يفضح الإخوان الإرهابية فى تحريض شخص على إحراق نفسه فى ميدان التحرير

اتحاد الكرة: إيجابية اختبار كورونا لـ ثلاثة من لاعبي مصر وتوجو

أمطار تضرب البلاد وإيقاف الدراسة في الإسكندرية| تفاصيل حالة طقس غدٍ

كورونا سياسية.. الباز يكشف حقيقة إصابة محمد صلاح بالفيروس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها

بعد طرح باناميرا 2021 porsche panamera في مصر.. بورش تطرح 919 porsche.. صور

طريقة عمل مشروب القهوة بالتوت.. خطوة بخطوة