تعرف على وظيفة القفل التفاضلي في السيارة وأهميته

يعتبر نظام القفل التفاضلي من أبرز عوامل الامان والسلامة في السيارات الحديثه ، حيث يعمل على توفير الامان عند اجتياز المنعطفات ، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من التحكم في السيارة في مواقف القيادة الصعبة ، ويساعد على خفض نسبة الحوادث .



وأوضح الخبير بالهيئة الألمانية ديني فايرز أن القفل التفاضلي يرتبط بالتروس التفاضلية الموجودة في السيارة .



وأكد الخبير الألماني أن التروس التفضيلية يتم استعمالها لتقسيم القدرة ، حيث يتم توزيع ثدرة عمود الغدخال ، مثل عمود الكردان ، على عمودين للإخراج ، ويتم تعويض الإختلافات في عدد من اللفات .



كما أكد الخبير أنه في حالة عدم وجود تروس تفاضلية سيتزايد انزلاق الإطارات على العجلات الداخلية بالنسبة للمنعطف وستدور العجلة بشكل خارج عن السيطرة .



وأكد الخبير على أنه في حالة عدم وجود تروس تفاضلية سيتزايد انزلاق الإطارات على العجلات الداخلية بالنسبة للمنعطف وستدور العجلة بشكل خارج عن السيطرة.



وعن طريقة عمل القفل التفاضلي قال فايزر، أن إطارات المحور الواحد تدور بسرعات مختلفة في المنعطفات والمنحدرات، بحيث أننا نجد أن الإطار خارج المنعطف يدور بصورة وهو أسرع من نظيره داخل المنعطف، وهنا يظهر الدور الهام لنظام القفل التفاضلي في فرض التوازن بين سرعتي الإطارين منعًا لانزلاق السيارة.

