Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على وظيفة القفل التفاضلي في السيارة وأهميته

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
يعتبر نظام القفل التفاضلي من أبرز عوامل الامان والسلامة في السيارات  الحديثه ، حيث يعمل على توفير الامان عند اجتياز المنعطفات ، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من التحكم في السيارة في مواقف القيادة الصعبة ، ويساعد على خفض نسبة الحوادث .

وأوضح الخبير بالهيئة الألمانية ديني فايرز أن القفل التفاضلي يرتبط بالتروس التفاضلية الموجودة في السيارة .

وأكد الخبير الألماني أن التروس التفضيلية يتم استعمالها لتقسيم القدرة ، حيث يتم توزيع ثدرة عمود الغدخال ، مثل عمود الكردان ، على عمودين للإخراج ، ويتم تعويض الإختلافات في عدد من اللفات .

كما أكد الخبير أنه في حالة عدم وجود تروس تفاضلية سيتزايد انزلاق الإطارات على العجلات الداخلية بالنسبة للمنعطف وستدور العجلة بشكل خارج عن السيطرة .

وأكد الخبير على أنه في حالة عدم وجود تروس تفاضلية سيتزايد انزلاق الإطارات على العجلات الداخلية بالنسبة للمنعطف وستدور العجلة بشكل خارج عن السيطرة.

 وعن طريقة عمل القفل التفاضلي قال فايزر، أن إطارات المحور الواحد تدور بسرعات مختلفة في المنعطفات والمنحدرات، بحيث أننا نجد أن الإطار خارج المنعطف يدور بصورة وهو أسرع من نظيره داخل المنعطف، وهنا يظهر الدور الهام لنظام القفل التفاضلي في فرض التوازن بين سرعتي الإطارين منعًا لانزلاق السيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمحبي التوفير في البنزين.. ابتعد عن هذة السيارات

شاهد.. اختبار جديد من فولكس فاجن للأيقونة الرائعة جولف R

تعرف على طرق تعديل الهيكل الخارجى للسيارات

مينى تصدر موديل COUNTRYMAN لعام 2021 في السوق المصرية.. صور

4 أسباب رئيسية في اهتزاز السيارة على الطريق

Advertisements

ترشيحاتنا

راندا البحيري تقصف جبهة جمهور الزمالك قبل مواجهة الأهلي

ميدو يكشف عن "سحر أسود" في استاد القاهرة قبل مباراة مصر وتوجو غدا

أحمد مرتضى منصور ينشر صورة بصحبة ابنته.. شاهد

تفاصيل جديدة في واقعة محاولة انتحار مواطن حرقا بـ ميدان التحرير.. فيديو

تقارير: ترامب قد يدخل السجن بعد مغادرة البيت الأبيض

بعد إعلان الطلاق .. زوجة تامر حسني تصدم جمهوره | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخدرات من الدرجة الأولى.. شاهد ما حدث لامرأة بعد التوقف عن الإدمان

ميلانيا بصدد الحصول على «مبلغ خيالي» حال طلاقها من ترامب| صور

سرعة تصرف أب تنقذ رضيعته في آخر لحظة قبل ارتطام رأسها بالأرض.. شاهد