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توك شو

عن حضن صلاح 5 مرات.. عمدة نجريج: كنا بنبوسه في كتفه مش خده

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:15 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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حمزة شعيب
علق ماهر شتيه عمدة قرية نجريج مسقط رأس محمد صلاح، على إصابة اللاعب المصري الدولي بفيروس كورونا.

وقال شتيه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:" ما حصلش حوار كبير بيني وبين صلاح كل ما دار هو ازيك وعقبال بنتك".

وعن حقيقة ما تداول عبر بعض المواقع الإلكترونية، بأن صلاح حضنه أكثر من 5 مرات، أكد عمدة نجريج، أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

تابع عمدة قرية نجريج: " صلاح لف على المعازيم تربيزة تربيزة لانهم معظمهم أقاربه وأهله، متابعا:"كانوا بيبوسوه في كتفه فقط مش في الخدود".

ونوه إلى أنه سيتم الكشف غدا عن كل الحاضرين للفرح وعددهم سبعين شخصا أغلبهم أقارب صلاح وبلدياته.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين.

ويخضع نجمنا ألى مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.
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