بفستان جرئ.. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

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الفنانة ؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الاحمر النارى. وتألقت مي عز الدين ؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الأكتاف والصدر باللون الاحمر النارى.





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.





خيط حرير" يشارك في بطولته مع الفنانة مي عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وياسمين رحمي، ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر