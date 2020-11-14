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منوعات

ميلانيا بصدد الحصول على «مبلغ خيالي» حال طلاقها من ترامب| صور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
ترامب
ترامب
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عزة عاطف
توقعت المحامية الموكلة بإجراءات طلاق «ميلانيا ترامب» أن تتلقى مبلغًا خياليًا يصل إلى 37 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 762.200.000 مليون جنيه مصري) من زوجها إذا انفصلا. 

وأضافت إن زواج الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته «دونالد ترامب» على المحك بعد هزيمته في الانتخابات الأمريكية أمام منافسه الديمقراطي «جو بايدن». 

وقالت محامية الطلاق الأمريكية «جاكلين نيومان»، الشريكة الإدارية لشركة Berkman Bottger Newman & Rodd، بأنها يمكنها الحصول على تسوية بنحو 50 مليون دولار إذا قطعت ميلانيا جميع الصلات التي تربطها بترامب. 

وقالت لصحيفة تاون آند كانتري: "أتخيل أن التعويضات ستكون سخية إلى حد ما"، ويعتمد هذا الرقم على ما إذا كانت ميلانيا ستحصل على حضانة ابنهما، لكن نيومان ستتمكن بالتأكيد من جلب حقوق الحضانة لها.

وأضاف المحامي: "لا يبدو أنه سيكون هناك الكثير من التساؤلات حول المستحق للحضانة".. "أظن أن ميلانيا ستحصل على حقوق الحضانة الأساسية وترامب سيحصل على حق الوصول إلى ابنه كلما تصادف وجوده في المدينة".

تكثفت الشائعات حول طلاق ميلانيا من زوجها بعد أن تم تصويرها وهي تمسك بذراع جندي أمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع بدلًا من زوجها، حيث وقف ترامب بعيدًا عنها بخطوات.

كانت ميلانيا تقف تحت مظلة يحملها الجندي، على بعد أمتار قليلة من زوجها، في حفل بمناسبة يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينجتون في فيرجينيا.

ويزعم شهود عيان أن السيدة ترامب تمسكت على الأرجح بالجندي في محاولة للحفاظ على توازنها أثناء المشي عبر ألواح حجرية زلقة في زوج من الكعب العالي.

 كان لدى الرئيس ترامب أيضًا رجله العسكري لحمل مظلته، وجاء ظهورهما في الوقت الذي ادعى فيه مساعد الرئيس السابق أن السيدة الأولى ستتقدم بطلب للطلاق بمجرد مغادرتهم البيت الأبيض في يناير المقبل.
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