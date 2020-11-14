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تفاصيل اكتشاف البعثة المصرية الروسية لـ كنز من الدنانير الذهبية بالفيوم

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلي للأثار، تفاصيل إكتشاف البعثة المصرية الروسية لكنز من الدنانير الذهبية بالفيوم.

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"تم إكتشاف تابوبيت من العصر الروماني بجانب ظهور قطع إسلامية للمرة الأولي وصلت لـ 28 دينار من الذهب".

وتابع:" متوقع أن يتم الوصول لكنوز أخري بنفس المنطقة، لافتا إلى أن تاريخ هذه الدنانير  مسجل بها تاريخ أسماء الخلفاء والتاريخ".

ونوه إلى أن هذه الكشف الأثري يعد من أهم الاكتشافات بالمنطقة نظرا لكونه الموسم الأول للبعثة المصرية الروسية بالجزء الشمالي من المنطقة الأثرية، والتي عثر بها من قبل على العديد من المومياوات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، مما يعكس حقب تاريخية متنوعة بين اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

‎واكتشفت البعثة المصرية الروسية العاملة بالموقع بدير البنات بمحافظة الفيوم، لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين يحمل رموز غير واضحة وعند فتحها عثر بداخلها على ٢٨ دينارا من الذهب و ٥ قطع صغيرة من الدنانير التي ترجع جميعها للعصر العباسي. 

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