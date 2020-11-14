مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي تحذر تطبيقات جمع البيانات

حذرت الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، من عدة تطبيقات.





وأضافت رضوان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج خبر اليوم، المذاع عبر شاشة أون، مساء أمس الجمعة، أن :"موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عليه حاجات وتطبيقات غريب مثل شكلك بعد كذا سنة ودي بتجمع بيانات، وعلينا الحذر من هذا الأمر".





وتابعت مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، أنه لابد أن المستخدم يكون واعي ويحمي نفسه ويبعد عن مثل هذه التطبيقات، متابعة أن هناك تطبيقات تهدف تجميع بيانات وعلينا الجذر.





وتابعت مستشار الوزير، أنه :"المهم قبل أن نوافق على أي حاجة في تطبيقات الهاتف نكون عرفينها جيدا".





وفي السياق نفسه أشارت مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي، إلى أن هناك عدة إجراءات تتخذها الدولة في التحول الرقمي، ساهم فى تقدم مصر 55 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.





وأضافت رضوان، أن التقدم في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى يتطلب منظومة عمل متكاملة، من بنية تحتية، وجود المعلومات والبيانات والكوادر المؤهلة والتحول الرقمي، ووجود استراتيجية كاملة.