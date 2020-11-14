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استولت على 50 مليون جنيه من 400 مزارع.. مزارعو وادي النطرون يكشفون تفاصيل أزمتهم مع نقابة الفلاحين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال منير رضوان مزارع بقرية الفلاحين بصحراء وادى النطرون، إن نقابة الفلاحين استولت على 50 مليون جنيه من 400 مزارع، ثمنا لأراضى صحراوية غير مقننة وبلا مرافق بصحراء وادى النطرون 

وأضاف رضوان، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان نقابة الفلاحين أعلنت فى 2012 عن بيع مساحة 2000 فدان بصحراء وادى النطرون ، وانه كاملة المرافق وبها شبكات للمياه والكهرباء ، وذلك بقيمة 40 ألف جنيه للفدان و190 ألف لكل 5 أفدنة ، وبالفعل دفع 400 مزارع مقدمات الأراضى وبلغت 50 الف جنيه عن كل قطعة الى البنك الزراعى واخذنا إيصالات وسلمناها إلى نقابة الفلاحين ، ومنذ 7 سنوات ونحن نحاول زراعة الأراضى بلا مياه أو كهرباء او طرق او اى مرافق . 


وأوضح حلمى خطاب مزارع ، ان النقابة استولت على أموال 400 مزارع بقيمة 50 مليون جنيه ولم تقوم بتقنين الأراضى ولم توفر المياه او الكهرباء ، لافتا الى ان محافظة البحيرة تطالبنا بدفع 62 الف جنيه عن كل فدان لتقنينه وهو ما يصعب تنفيذه لأن معظم المزارعين انفقوا كل ما يملكون فى سبيل شراء المياه ومولدات الكهرباء وغيرها لزراعة اراضيهم وللأسف كلها محاولات باءت بالفشل لعدم وجود مصدر رئيسي للمياه . 

وكشفت ام عمار زوجة أحد المزارعين ، عن الحياة الصعبة التى يعيشون فيها لمدة 7 سنوات بدون مياه لرى أراضيهم أو للشرب وبدون اى مصدر للكهرباء مشيرة إلى ان اولادها فقدوا فرصتهم فى التعليم لضرورة تواجدهم فى محاولات زراعة الأراضى الى جانب ان معظم ملاك الأراضى أصبحوا يعملون بالأجرة فى المزارع الكبيرة لتوفير قوت يومهم ، ثم تأتى محافظة البحيرة وتفرض 62 ألف جنيه للفدان لتزيد العبء على المزارعين بدلًا من حل مشكلتنا ومساعدتنا على زراعة أراضيهم . 




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