ترامب: لن نفرض إغلاقًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته لن تفرض إغلاقًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف الرئيس الأمريكي- في خطاب بالبيت الأبيض، حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم- أنه يفتخر بما وصلت إليه إدارته، حيث أطلقت خلال الـ 9 أشهر الماضية المبادرة الأكبر والأسرع في التاريخ لتصنيع لقاح كورونا، قائلا "أعتقد أننا صنعنا أمرًا تاريخيًا في صناعة لقاح فيروس كورونا المستجد".