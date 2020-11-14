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سيارات

ريفيان تكشف عن وصول R1T بيك أب وR1S SUV الكهربائية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت علامة ريفيات عن الاسعار النهائية لسيارات R1T بيك أب SUV ، الكهربائية الفاخرة مع بعض المواصفات ، والمزايا المتوفرة للموديلين

واكد خبرائ السيارات السيارة يبدأ سعرها من 70.000 ألف دولار أن ما يعادل 262.500 مع انطلاقها في عام 2022 بمزايا تشمل زخرفات خشبية للمقصورة وتدفئة وتهوية المقاعد وحماية مدعمة لأرضية السيارة وجنوط 20،22 إنش حسب الفئة .

ام موديل البيك آب يبأ سعره من 67.500 دولار  (253,000 ريال) بمواصفات مماثلة لنسخة الـ SUV.، ومن المفترض أن تصل ريفيات R1T بيك اب الاصدار الاول للأسواق في يونيو 2021 مع تأخر باقي الفئات إلى يناير 2022

يذكر أن أعلنت شركة ريفيان  الأمريكية لصناعة السيارات، أن شاحنتها الكهربائية المرتقبة الـ SUV تتأثر أيضًا بفيروس كورونا، وقالت: "لقد تغير العالم كثيرًا في الأسابيع القليلة الماضية"، لذا فقد أغلقوا مصانعهم لحماية موظفيهم وإبطاء انتشار الفيروس.


وأوضحت الشركة الأمريكية الأمر قائلةً: "إن هذا الواقع والوضع الجديد أثر على توقيت برنامجنا، وإننا نتوقع قدرًا من التأخير"، لكنهم يعملون لتقليل هذه المدة قبل موعد الإطلاق".
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