قضايا نسب.. فضائح جديد بلا توقف داخل جماعة الإخوان

كشف محمد الباز عن تفاصيل استمرار فضائح إعلام الإخوان بالخارج، موضحا وجود أزمة بين غادة نجيب، زوجة هشام عبدالله وخالد التميمي، حيث تدور الأزمة حول قضية نسب الأبن الأكبر لهشام عبدالله، لافتا إلى أن الفضائح عرض مستر.





وأوضح "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن غادة نجيب تجاوزت كل مراحل السقوط والإنحطاط، حيث أنها حاولت نفي وجود صلة نسب بين ابنها وخالد التميمي، وادعت كذبا أن خالد التميمي شخص تم قتله في اسطنبول.





وتابع: بعد ما غادة قالت أن خالد التميمي مات، خرج خالد التميمي بنفسه وكتب بوست أكد أنه على قيد الحياة، وأن ابن هشام عبدالله هو ابنه في الأساس، مطالبا بإجراء تحاليل لإثبات صحة كلامه.





وعلق: "غادة نجيب الشهيرة بأطاطا نجيب تحاول الكذب لتبرئ نفسها، وتخلص نفسها من الحقيقة اللي قالها خالد التميمي، ودا يشير إلى طبيعة الناس اللى عاملين نفسهم مناضلين".