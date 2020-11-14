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منوعات

مخدرات من الدرجة الأولى.. شاهد ما حدث لامرأة بعد التوقف عن الإدمان

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
إدمان
إدمان
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عزة عاطف
كما يدمر الإدمان خلايا الجسد فإنه يقتل الجمال في الشخص المدمن، ويحوله إلى حالة أشبه بحالة الجثث داخل ثلاجات الموتى، يمحو المشاعر من قلبه ويصرف عنه أحباءه.

وفي بارقة أمل قوية، شاركت امرأة اسكتلندية تحولها المذهل أثناء تعافيها من إدمان الهيروين والكوكايين، فبعدما كانت «ديمي نيكول دنلوب» 27 عامًا وهي أم لطفلين تتعاطى مخدرات من الدرجة الأولى لمدة عامين.

تركتها تبدو هزيلة، مع وجود شحوب وقشور على وجهها، استطاعت ديمي استعادة جمالها وصحتها مرة أخرى بعد التوقف عن الإدمان لمدة 4 أشهر نتيجة تلقي العلاج. 

وقد شاركت صورًا لإطلالتها الجديدة الفاتنة لتظهر إلى أي مدى قطعت شوطًا في محاولة لإعطاء الأمل للمدمنين الآخرين. تقول: "لقد أصبحت الآن نظيفة تمامًا من كل من الكوكايين والهيروين لمدة أربعة أشهر".

حقق منشورها آلاف الإعجابات والمشاركات على فيسبوك، حيث كتبت فيه: "السبب وراء مشاركة هذه الصور التوضيحية قبل وأثناء وبعد الإدمان هو إعطاء الأمل المدمنين الآخرين"

وأضافت :"إذا كنت تقرأ هذا وكنت في منتصف طريق الإدمان وتشعر أنك لن تخرج أبدًا من دوامة الإدمان اليومية المظلمة، المخيفة والمروعة، ذلك الثقب الأسود، فسأقول لك أنك تستطيع.. ومن فضلك صدقني".

"لم يكن الأمر سهلًا علي بعد إدمان المخدرات لمدة عامين، ولم تكن نزهة في الحديقة، وبالتأكيد لم تكن ممتعة.. لكن من فضلك اطمئن، أنه يمكنك وستتحرر من الثقب الأسود المظلم للإدمان.. أعلم أن الشعور بالتفكير مستحيل، لكنني أمامك مثال على إمكانية تحقيق ذلك".
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