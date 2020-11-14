دياب: العالم كله مشغول بإصابة النجم محمد صلاح.. فيديو

قال الإعلامي أحمد دياب، إن العالم بالكامل مشغول بـ النجم المصري محمد صلاح، موضحًا أن الساعات الأخيرة انتشرت الاخبار تفيد بإصابة اللاعب المصري بفيروس كورونا.





وأضاف خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم" أنه جري العرف أنه يتم الإعلان عن إصابة اللاعب أو أى شخص بـ فيروس كورونا بعد عمل ثلاث مسحات، ولكن محمد صلاح أجري مسحتين فقط.





ودعي أحمد دياب بالشفاء العاجل للنجم المصري، وطالب الجميع بالدعاء له.