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توك شو

دياب: العالم كله مشغول بإصابة النجم محمد صلاح.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:29 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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قسم التوك شو
قال الإعلامي أحمد دياب، إن العالم بالكامل مشغول بـ النجم المصري محمد صلاح، موضحًا أن الساعات الأخيرة انتشرت الاخبار تفيد بإصابة اللاعب المصري بفيروس كورونا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم" أنه جري العرف أنه يتم الإعلان عن إصابة اللاعب أو أى شخص بـ فيروس كورونا بعد عمل ثلاث مسحات، ولكن محمد صلاح أجري مسحتين فقط.

ودعي أحمد دياب بالشفاء العاجل للنجم المصري، وطالب الجميع بالدعاء له.

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم ، تقريرًا عبر موقعه الرسمي يفيد إيجابية العينة الثانية لمحمد صلاح وتأكد إصابته بفيروس كورونا ، وعزل اللاعب في غرفو بمفرده.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إداراة إتحاد الكرة المصري ، إيجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وتأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية عبر سي بي سي إكسترا : " إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا للاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي ".

وتابع : " أطمئنكم على حالته ، فهو بصحة جيدة وليس عليه أي أعراض ".

واختنم : " محمد صلاح سيغيب عن مباراة غدًا أمام منتخب توجو بعد إصابته بفيروس كورونا ونأمل أن يكون معنا في المباراة الثانية ".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب التوجولي غدًا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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