كل عضو مشروع بمفرده..هانى عادل: لهذا استمرت فرقة وسط البلد 22 عاما

أكد الفنان والمطرب هانى عادل أن واحدة من أصعب الأغاني التي يمكن غنائها على الة الجيتار هي أغنية "شبابيك".





وتابع خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي ان عمر فرقة “وسط البلد" هو اثنان وعشرون عاما وسر تماسك الفرقة هو ان كل عضو من أعضاء الفرقة قادر على إقامة مشروع بمفرده.





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وأشار هانى عادل الى أن دخولة الى عالم التمثيل جاء بالصدفة حيث كان يعمل مع الفرقة الغنائية وشاهدة المخرج "خيرى بشارة “وبدأت رحلته في التمثيل وكان فيلم "ليلة في القمر" هو اول عمل قام بالمشاركة فيه.





وتابع عادل قائلا ان العمل مع الفنانة هند صبري مريح للغاية حيث قام بالعمل معها في أربع اعمال فنية مضيفا الى أنه يتمنى ان يقوم بتمثيل أدوار كوميدية .