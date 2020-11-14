أوباما يكشف موقف جو بايدن من العملية العسكرية لتصفية بن لادن

كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن نائبه فترة الرئاسة جو بايدن، نصحه بالتريث وعدم تنفيذ العملية التي قتل فيها أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" في باكستان عام 2011.





وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن أوباما أوضح في مذكراته "أرض الميعاد" التي من المقرر أن تنشر الثلاثاء المقبل، أن بايدن كان قلقا بشأن العواقب التي قد تحدث لو فشلت العملية، ونصح بضرورة تأجيل أي قرار إلى أن تصبح الاستخبارات أكثر يقينا من مكان إبن لادن.





وأضاف أوباما أن "بايدن نصحه خلال المناقشة الجماعية قبل تنفيذ العملية بشأن الموافقة على تنفيذها، بأخذ مزيد من الوقت والتريث.. قائلا: "لا تنفذها"، ولكنه أيد القرار بعد اتخاذه على الفور.





وأشار إلى أنه كان يعلم أن جو بايدن كان مثل وزير الدفاع حينها روبرت غيتس في واشنطن وقت تنفيذ عملية "ديزرت وان"، في إشارة إلى المحاولة الفاشلة التى نفذت في أبريل 1980 لتحرير الرهائن الأمريكيين المحتجزين في إيران، والتي انتهت بمقتل 8 جنود أمريكيين في حادث تحطم مروحية وأضرت بآمال الرئيس السابق جيمي كارتر في إعادة انتخابه.





ولفت أوباما إلى أن غيتس ذكره بأنه "مهما كان التخطيط دقيقا، فإن عمليات مثل هذه يمكن أن تنفذ بشكل سيئ، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها المشاركون فيها، ومن ثم فهو قلق من أن العملية لو فشلت قد تؤثر سلبا على الحرب في أفغانستان"، ووصف أوباما ذلك بأنه كان "تقييما رصينا".





كما كشف الرئيس السابق عن موقف هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية وقتها والتي رجحت فرصة نجاح العملية على فشلها.



