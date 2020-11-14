شاهد.. كائن غريب يشبه التمساح يثير الذعر والتساؤلات بفلوريدا| فيديو





بالتزامن مع اجتياح إعصار إيتا للمنطقة، ظهر الوحش الشبيه بالديناصورات ذو الأرجل الضخمة والذيل في نزهة وحيدًا على ملعب للجولف.





يبدو أن الطقس القاسي دفع الحيوانات المتوحشة للخروج من مخابئها، قال أحد مشاهدي الفيديو الذي نشره لاعب الجولف جيف جونز في فالنسيا جولف آند كونتري كلوب في نابولي: "إنه جودزيلا وليس تمساحًا".





وبالنظر إلى جسده يفوز الكائن الضخم الغريب بحجمه على أكبر تمساح تم تسجيله في فلوريدا، بطول 17.4 قدمًا.





إن مشاهدة التماسيح ليست نادرة في فلوريدا، إذ يوجد في الولاية ما يقدر بـ 1.3 مليون منهم، وفقًا لـ Florida Fish and Wildlife.





لكن هذا التمساح الغريب على وجه الخصوص جذب الانتباه إليه بسبب حجمه غير الطبيعي وطريقة المشي غير العادية، فقد كان منتصبًا أثناء الركض.





كتب أحد المستخدمين: "يا إلهي !!! هذا الشيء ضخم !!! يبدو أنه نوع من الديناصورات !!"، وكتب آخر: "سأموت إذا قابلت هذا شخصيًا".





عادةً ما تظهر التماسيح في وضع الزحف ولكنها ترفع أرجلها لأعلى عند الركض مسافات أطول، وعلى الرغم من ذلك، قال الكثيرون إن أرجل التمساح العضلية تبدو مقلقة بشكل خاص، وتساءلوا حول السرعة التي يمكن أن يجري بها هذا التمساح!.









انتشر مقطع فيديو وصور لـ تمساح عملاق ذو جسد غريب يركض على ملعب للجولف في فلوريدا، مما أثار حيرة وذعر تام على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول ما إذا كان حقيقيًا أم لا.