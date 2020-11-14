أسقف عازلة قبل الشتاء.. أحمد دياب يشيد بمؤسسة أبو العينين.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد دياب، بما تقوم به مؤسسة أبو العينين، في مساعدة الجميع وعمل اسقف عازلة للمنازل بمحافظة الجيزة، وذلك قبل دخول فصل الشتاء.





وأضاف خلال تقديمه برنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة " الحدث اليوم" أن هذا الدور أنساني وجميل، وذلك لآن البلاد فى فصل الشتاء تتعرض لـ أمطار شديدة.





وواصلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، تركيب أسقف عزل، لبعض المنازل في قرية البكباشي بمحافظة الجيزة؛ بناء على توجيهات النائب محمد أبو العينين، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.





وعبَّر أهالي قرية البكباشي، عن امتنانهم للنائب محمد أبو العينين؛ لسرعة الاستجابة لمطالبهم، وتركيب الأسقف العازلة للمنازل، وقدموا له الشكر على الدعم وجميع الخدمات التي يقوم بها لأهالي المحافظة.