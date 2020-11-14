إيران: العقوبات الأمريكية تمنعنا من الحصول على دفعات مقدمة للقاحات كورونا

أعلنت الحكومة الإيرانية أن العقوبات الأمريكية ضد إيران تمنعها من الحصول على لقاحات مرتقبة ضد فيروس كورونا في إطارة مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، للتلفزيون الحكومي، الجمعة، إن الإجراءات الأمريكية تمنع إيران من توفير دفعات مقدمة لمبادرة "كوفاكس" العالمية التي جرى إطلاقها لتزويد الدول ألأفقر بلقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في وقت واصلت فيه الوفيات من المرض في التزايد في أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.





وأوضحت لاري: "الدفعات المسبقة لبلادنا للمشاركة في كوفاكس سارية لكن بسبب العقوبات الجبانة التي فرضها الأمريكيون والمشكلات في تحويل العملة لم يحدث هذا بعد".



