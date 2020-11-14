Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نهاية كورونا علي إيدك... علي ربيع يدعو لمحمد صلاح

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
وجه الفنان علي ربيع  رسالة دعم لمحمد صلاح بعد تأكيد اصابته بفيروس كورونا.

وكتب علي ربيع  عبر خاصية الاستوري من خلال  حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الف سلامة و ان شاء الله نهاية كورونا علي ايدك. 

وكان قد نشر الاتحاد المصري لكرة القدم ، تقريرًا عبر موقعه الرسمي يفيد إيجابية العينة الثانية لمحمد صلاح وتأكد إصابته بفيروس كورونا ، وعزل اللاعب في غرفو بمفرده.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إداراة إتحاد الكرة المصري ، إيجابية المسحة الثانية لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وتأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية عبر سي بي سي إكسترا : " إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا للاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي ".

وتابع : " أطمئنكم على حالته ، فهو بصحة جيدة وليس عليه أي أعراض ".

واختنم : " محمد صلاح سيغيب عن مباراة غدًا أمام منتخب توجو بعد إصابته بفيروس كورونا ونأمل أن يكون معنا في المباراة الثانية ".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره المنتخب التوجولي غدًا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر سبب حذف اتحاد الكرة بيان إصابة محمد صلاح بـ كورونا

اتحاد الكرة يحظر حساب صحفي إنجليزي بعد نقل خبر إصابة محمد صلاح بـ كورونا

تأكيد إصابة محمد صلاح بـ كورونا.. اتحاد الكرة: المسحة الثانية إيجابية

ليفربول السبب.. عمرو الجنايني عن حذف خبر إصابة صلاح بـ كورونا

بعد تأكيد إصابته بكورونا.. اتحاد الكرة يعلن خضوع محمد صلاح للعزل الصحي

ربنا يأخد الملعونة كورونا.. صلاح عبد الله يوجه رسالة دعم لـ محمد صلاح

Advertisements

ترشيحاتنا

حكم الاستحمام بنية الوضوء والطهارة من الجنابة معا.. فيديو

عائشة الرشيد توجه رسالة مهمة للشعب الكويتي قبل 5 ديسمبر

زوجة أحمد فلوكس: أنا إللي لبسته بدلة فرحه مع هنا شيحة.. فيديو

ترامب يتحدث عن سبب خسارته أمام بايدن في أريزونا

محافظ الإسكندرية: نوة جديدة تضرب المحافظة الرابعة فجرا.. شاهد

3 لاعبين مصابون بـ كورونا من هم؟ عمرو الجنايني يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

حل اللغز بعد 4 سنوات.. شاهد لحظة اختفاء طيار في زاوية على شكل حدوة حصان| فيديو

علاج ألم الثدي والسكري.. أبرز فوائد بذور الكتان