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رياضة

كلام نهائي.. عمرو الجنانيني: السوبر الإفريقي سيقام فى مصر

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:05 ص
السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي
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محمد رشاد
كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري عن إقامة السوبر الإفريقي المقبل في مصر، بين بطل الكونفيدرالية نادي نهضة بركان المغربي وبطل دوري أبطال أفريقيا الذي سيكون بطبيعة الحال فريق مصري إما النادي الأهلي أو غريمه التقليدي الزمالك .

وقال الجنايني عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "السوبر الإفريقي سيقام في مصر ، يجرى الآن مع الاتحاد الإفريقي الاتفاق على موعد محدد لإقامته فيه".

وكان السوبر الإفريقي أقيم في العامين الأخيرين في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة في الـ27 من شهر نوفمبر الجاري.

وسيلتقي الفائز منهما مع نهضة بركان على كأس السوبر بعدما توج الفريق المغربي بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.
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