كلام نهائي.. عمرو الجنانيني: السوبر الإفريقي سيقام فى مصر

كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري عن إقامة السوبر الإفريقي المقبل في مصر، بين بطل الكونفيدرالية نادي نهضة بركان المغربي وبطل دوري أبطال أفريقيا الذي سيكون بطبيعة الحال فريق مصري إما النادي الأهلي أو غريمه التقليدي الزمالك .





وقال الجنايني عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "السوبر الإفريقي سيقام في مصر ، يجرى الآن مع الاتحاد الإفريقي الاتفاق على موعد محدد لإقامته فيه".



