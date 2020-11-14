حل اللغز بعد 4 سنوات.. شاهد لحظة اختفاء طيار في زاوية على شكل حدوة حصان| فيديو





بعد 4 سنوات من اختفاء الطيار الملكي «كوري ماكيج» 23 عامًا، طالبت والدته بفتح تحقيق جديد في حادثة اختفائه، مما أثار صدمة بعد اكتشاف كيف لقى مصرعه في تلك الزاوية الممتلئة بصناديق النفايات.

اقرأ المزيد:





وتوصلت التحقيقات إلى أن الطيار المقرر له العيش في السماء بين السحب، لقى مصرعه بعد تسلقه سلة مهملات صناعية ضخمة، ليتم إفراغها بعد ذلك في شاحنة لنقلها إلى مكب النفايات.





اختفى الطيار بعد اجتماعه مع زملائه في سلاح الجو الملكي البريطاني لتناول المشروبات في بوري سانت إدموندز، بـ سوفولك في 23 سبتمبر 2016.





استمعت المحكمة أنه توفي على الأرجح في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، على الرغم من عدم العثور على أي أثر له.





ظهر السيد ماكيج آخر مرة على قيد الحياة في الساعة 3.25 صباحًا، خلال لقطات كاميرا مراقبة تظهره وهو يدخل منطقة على شكل حدوة حصان في شارع Brentgovel، حيث توجد العديد من صناديق النفايات الصناعية ثم اختفى فيها.





قالت مارينا إريكسون كبيرة المشرفين لشرطة سوفولك، في جلسة التحقيق: ``يقول الشهود أن كوري تناول الكثير من الكحول خلال المساء لدرجة أنه أصبح مخمورًا وطُلب منه مغادرة ملهى فليكس الليلي، وأنه كان سعيدًا وودودًا طوال المساء".





وقالت إريكسون: "يعتقد أن الطيار توفي بعد أن صعد إلى صندوق قمامة، وقد تم إفراغه في شاحنة نفايات في الصباح".





والدليل هو تسجيل وزن الصندوق على أنه يزن 116 كجم، أي بزيادة حوالي 70 كجم إلى 80 كجم أكثر من متوسط ​​وزنها الطبيعي.



