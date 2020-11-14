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أخبار العالم

بايدن: منزعج من الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه منزعج من الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في الولايات المتحدة. 

وأضاف في تصريحات له نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "على الإدارة الأمريكية الحالية اتخاذ إجراء عاجل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد".

وفي وقت سابق، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن إجمالى عدد إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة وصل إلى عشرة ملايين و508864 حالة بزيادة 194610 حالات عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 242216 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1147 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذى يصيب الجهاز التنفسى ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس مقارنة بتقريرها فى اليوم السابق.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن حكومته لن تفرض إغلاقًا على الشعب الأمريكي؛ لكنه أضاف أنه لا يعرف أي إدارة ستكون في المستقبل، وأنّ الوقت كفيل ليخبرنا.

وفي حديثه عن الاستجابة لفيروس كورونا، قال ترامب: "هذه الإدارة لن تقوم بإغلاق... مهما حدث في المستقبل - من يعرف أي إدارة ستكون موجودة حينها، أعتقد أنّ الوقت كفيل ليخبرنا، لكن يمكنني إخباركم أنّ هذه الإدارة لن تفرض إلى الإغلاق".
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