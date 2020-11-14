بسبب عقب سيجارة.. مقتل 4 أطفال صغار في حريق ضخم | صور





ففي حادث مروع، أسفر حريق منزل بريطاني عن مقتل 4 أطفال صغار بسبب سيجارة لم يتم إطفاءها بشكل صحيح.

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مات الأطفال الصغار في حريق سيكامور لين بـ ستافورد، وتم القبض على والدتهم ناتالي يونيت، ووالدهم كريستوفر مولتون، في البداية للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل من خلال الإهمال الجسيم.





ووفقًا للتحقيق فإن الحريق بدأ بعدما كان الزوجان يدخنان في السرير، وقيل إن إحدى السجائر لم يتم إطفاءها بشكل صحيح فأشعلت الفراش لاحقًا.





مما تسبب في نشوب حريق "وميضي" سرعان ما اجتاح كل شيء في الغرفة قبل أن ينتشر في الردهة أيضًا، وقد أكد المحقق الرئيسي في مكافحة الحرائق لي ريتشاردز إن المنزل مليء بأعقاب السجائر، وأخبر المحكمة أنه تم العثور على عدد من السجائر داخل منفضة ملقاة على السجادة بجوار السرير في غرفة النوم الرئيسية.





وأضاف أن منفضة سجائر أخرى كانت قد ذابت في المرتبة نتيجة الحريق، وخارج المنزل كان هناك ما يزيد عن 100 سيجارة مرمية من نافذة المطبخ.