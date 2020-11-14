Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب عقب سيجارة.. مقتل 4 أطفال صغار في حريق ضخم | صور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:32 ص
أطفال
أطفال
Advertisements
عزة عاطف
ضرر السجائر كما هو شنيع أثره على الصحة، فإنه مدمر لكل من حولك، ليس فقط بالاستنشاق السلبي للدخان، بل عندما يصل الأمر من شدة إهمال المدخن إلى حدوث الحرائق التي قد ينجم عنها إزهاق الأرواح.

ففي حادث مروع، أسفر حريق منزل بريطاني عن مقتل 4 أطفال صغار بسبب سيجارة لم يتم إطفاءها بشكل صحيح.
اقرأ المزيد:

مات الأطفال الصغار في حريق سيكامور لين بـ ستافورد، وتم القبض على والدتهم ناتالي يونيت، ووالدهم كريستوفر مولتون، في البداية للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل من خلال الإهمال الجسيم.

ووفقًا للتحقيق فإن الحريق بدأ بعدما كان الزوجان يدخنان في السرير، وقيل إن إحدى السجائر لم يتم إطفاءها بشكل صحيح فأشعلت الفراش لاحقًا.

مما تسبب في نشوب حريق "وميضي" سرعان ما اجتاح كل شيء في الغرفة قبل أن ينتشر في الردهة أيضًا، وقد أكد المحقق الرئيسي في مكافحة الحرائق لي ريتشاردز إن المنزل مليء بأعقاب السجائر، وأخبر المحكمة أنه تم العثور على عدد من السجائر داخل منفضة ملقاة على السجادة بجوار السرير في غرفة النوم الرئيسية. 

وأضاف أن منفضة سجائر أخرى كانت قد ذابت في المرتبة نتيجة الحريق، وخارج المنزل كان هناك ما يزيد عن 100 سيجارة مرمية من نافذة المطبخ. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحريات في مركز القسطرة والقلب بالدقي: حريق بمخلفات وعقب سيجارة السبب

السيطرة على حريق بمزرعة الغابات الشجرية بالجبل الغربي فى سوهاج

شاهد.. اندلاع 250 حريقا في إسرائيل ونزوح الآلاف من منازلهم

مساعد وزير الداخلية الأسبق للحماية المدنية: الإهمال وارتفاع درجة الحرارة سبب اندلاع حرائق الصيف

Advertisements

ترشيحاتنا

دعاء الفرج.. كلمات لإزالة همومك من القرآن والسنة

زوجة أحمد فلوكس: أنا إللي لبسته بدلة فرحه مع هنا شيحة.. فيديو

حكم الاستحمام بنية الوضوء والطهارة من الجنابة معا.. فيديو

أخبار التوك شو.. اسم المستشفى المعالج لـ محمد صلاح.. المفتي: يجوز لـ مطلق زوجته الزواج بشقيقتها

محمد فراج: بدأت أربي لحيتي من سنة.. فيديو

بعد إعلان بسمة بوسيل الانفصال عنه.. تامر حسني يتصدر الترند ومغردون: ولا تنسوا الفضل بينكم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عقب سيجارة.. مقتل 4 أطفال صغار في حريق ضخم | صور

هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور

ما وراء الطبيعة.. شاهد طفل يتجول بالبيجاما والشبشب ليلًا يثير الذعر في شوارع بريطانيا