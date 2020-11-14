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بين الناس

خوفا من الأمراض.. أهالي منطقة القناطر يشتكون وجود ترعة مليئة بالقمامة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شكا عدد من أهالى منطقة القناطر، في رسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، من وجود ترعة مليئة بالقمامة وسط البيوت.

ويقول الأهالي فى رسالتهم "نعانى من تجمع  أكوام القمامة فى  ترعة وسط البيوت والأبراج من أمام السجل المدني؛ وأدى ذلك إلى انتشار الروائح الكريهة والناموس والذباب، وانعدام المظهر الجمالي للمنطقة".

وناشد الأهالي، المسئولين التدخل لردم الترعة ورفع تراكمات القمامة بها، ومتابعة دورية للسيارات النظافة المكلفة برفع القمامة من الشوارع بمنطقة القناطر.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

خوفا من الأمراض.. أهالي منطقة القناطر يشتكون وجود ترعة مليئة بالقمامة
خوفا من الأمراض.. أهالي منطقة القناطر يشتكون وجود ترعة مليئة بالقمامة
خوفا من الأمراض.. أهالي منطقة القناطر يشتكون وجود ترعة مليئة بالقمامة
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