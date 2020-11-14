خوفا من الأمراض.. أهالي منطقة القناطر يشتكون وجود ترعة مليئة بالقمامة

شكا عدد من أهالى منطقة القناطر، في رسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، من وجود ترعة مليئة بالقمامة وسط البيوت.





ويقول الأهالي فى رسالتهم "نعانى من تجمع أكوام القمامة فى ترعة وسط البيوت والأبراج من أمام السجل المدني؛ وأدى ذلك إلى انتشار الروائح الكريهة والناموس والذباب، وانعدام المظهر الجمالي للمنطقة".





وناشد الأهالي، المسئولين التدخل لردم الترعة ورفع تراكمات القمامة بها، ومتابعة دورية للسيارات النظافة المكلفة برفع القمامة من الشوارع بمنطقة القناطر.





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