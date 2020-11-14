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أخبار العالم

مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
المصري مع نجل بن
المصري مع نجل بن لادن
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، بأن عملاء إسرائيليين قتلوا الرجل الثاني بتنظيم القاعدة أبو محمد المصري بإيران في أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق، ذكر الكاتب السوري المقيم بالولايات المتحدة حسن حسن أن معلومات متداولة في أوساط جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة تشير إلى وفاة زعيم التنظيم أيمن الظواهري "بأسباب طبيعية" منذ شهر في مخبئه غير محدد المكان.

أوضح الكاتب السوري على حسابه بموقع "تويتر" أن معلومة وفاة الظواهري غير مؤكدة بشكل وثيق أو معلنة من جانب التنظيم، ولكن مصدرًا بجماعة (حراس الدين) في سوريا، المرتبطة بتنظيم القاعدة، أكد صحة المعلومة.

وكان مسئولًا أمنيًا دوليًا قد ذكر في أغسطس 2019 أن هناك معلومات تشير إلى إصابة زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، بمرض في القلب.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الامريكية عن المسؤول قوله إن المعلومات تشير إلى أن الظواهري كان مصابًا بمرض خطير لكنه حذر من صعوبة التأكد من خطورة مشاكله الصحية والتأثير الذي قد تحدثه على طول عمره.

وبحسب المسؤول، فإن احتمال إصابة الظواهري " 68 عامًا" بمرض خطير "يزيد من حالة عدم اليقين بشأن خطط التعاقب القيادي على المدى الطويل للقاعدة". 
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