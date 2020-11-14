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فن

موجز السوشيال ميديا.. بسمة بوسيل تحذف تامر حسني من حسابها على إنستجرام.. ورامي جمال يعلن سبب تأخر أغنيته الجديدة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

حذفت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على إنستجرام، بعد إعلانها الانفصال رسمي وتجهيزها لأوراق الطلاق.
شارك الفنان رامى جمال جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # تامر حسني وجاء ذلك بعد ان أعلنت زوجتة بسمة بوسيل  للمرة التالتة عن خبر انفصالها عن زوجها تامر حسني بعدما قامت في المرتين السابقتين بنشر الخبر وحذفه.


حرصت الفنانة مى عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها.

وجة الفنان صلاح عبدالله رسالة دعم لمحمد صلاح بعد  تأكد اصابتة بفيروس كورونا.


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